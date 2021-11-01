إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على روما

2021/11/01 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععاد ميلان بانتصار مهم من ملعب الأولمبيكو، على حساب مضيفه روما (2-1)، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.وأحرز هدفي ميلان كل من، زلاتان إبراهيموفيتش بالدقيقة 26، وفرانك كيسي بالدقيقة 57 (ركلة جزاء)، فيما سجل ستيفان الشعراوي هدف روما الوحيد، في الدقيقة 90+3.بهذا الفوز، رفع الروسونيري رصيده إلى 31 نقطة، في الوصافة بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، بينما تجمد روما عند 19 نقطة بالمركز الرابع.

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