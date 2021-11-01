التخطيط تجري المحاكاة السادسة للتعداد السكاني

2021/11/01 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نافع الناجي

عدّ مدير عام الإدارة التنفيذية في وزارة التخطيط، سمير خضير هادي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الهدف من عملية المحاكاة التي أجرتها الوزارة في محافظة دهوك هو تقويم عمل البرامج والأجهزة الالكترونية، لبيان مدى صلاحيتها لتنفيذ التعداد في العام المقبل"، مضيفاً، ان "التعداد كان مقرراً اجراؤه في عموم البلاد خلال العام الماضي، الا انه اجل بسبب جائحة كورونا" .

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