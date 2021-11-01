2021/11/01 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

تسعى نقابة المعلمين لتسجيل الكوادر التدريسية في المدارس الاهلية في الضمان الاجتماعي، من أجل ضمان حقوقهم المستقبلية وأن تكون خدمتهم موازية لخدمة الموظف الحكومي.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني لـ"الصباح": إن "النقابة تعمل جاهدة من أجل تسجيل الكوادر التدريسية في المدارس الأهلية بالضمان الاجتماعي، إذ جرى اللقاء قبل أيام مع وزير العمل بشأن طرح موضوع تقاعد المدرسين والمعلمين في المدارس الأهلية وضمان حقوقهم، وسيكون هناك اهتمام بهذا الموضوع بعد أن تصدر التعليمات الخاصة بهذا الشأن".

وأضاف أن "هذا الأمر مهم جداً للملاكات التدريسية في المدارس الأهلية، من أجل ضمان حقوقهم، إذ تعتبر لهم خدمة فعلية تفيد المعلم والمدرس في التعيين بوزارة التربية، وهو أيضا دفاع عن حقوقهم، وبالتأكيد أنه إذا بقي المدرس أو المعلم في المدارس الأهلية فسيأخذ استحقاقه كما يأخذه الموظف الحكومي لكونه مرتبطا بالضمان الاجتماعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لشمول الملاكات التدريسية للمدارس الأهلية بالضمان الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لشمول الملاكات التدريسية للمدارس الأهلية بالضمان الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).