النيابة المصرية تصدر قرارا في واقعة

2021/11/01 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، ليل الأحد الاثنين، أنها أصدرت قرارا بحبس ثلاثة أشخاص فيما يخص واقعة "إعياء" شهدها سائحون في فندق بالغردقة.

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