2021/11/01 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يعلن حقبة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي

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