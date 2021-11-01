الرئيس العراقي يستعرض

2021/11/01 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس العراقي، برهم صالح، الأحد، أن مكافحة التغير المناخي "فرصة لتنويع الاقتصاد"، مشيرا إلى مشاريع يجب أن تركز عليها بلاده في هذا الإطار، لكن خبيرا اقتصاديا أشار إلى صعوبة تحقيق "هذه الخطط الطموحة".

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