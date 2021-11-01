2021/11/01 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم الأحد ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا فيه، بينما كان يرتدي قناع "الجوكر"، على ما ما أوردت وسائل إعلام محلية أشارت إلى إصابة 17 شخصا، جروح أحدهم خطرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تقمص شخصية جوكر".. القبض على مشتبه به في حادثة الطعن بقطار طوكيو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تقمص شخصية جوكر".. القبض على مشتبه به في حادثة الطعن بقطار طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).