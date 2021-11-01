مسؤول بحزب الله: مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

2021/11/01 | 06:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، إن مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين وذلك في تصريح يأتي مع استمرار تداعيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن

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