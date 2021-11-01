وزير المالية السعودي يكشف تخصيص مستشارين لإصدار أدوات دين خضراء

2021/11/01 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء، لكنها لم تحدد بعد شكل الإصدار.

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