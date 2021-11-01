بالصور.. لافتات جورج قرداحي ترتفع في صنعاء وهذا ما كتب عليها

2021/11/01 | 06:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت جماعة الحوثي في اليمن لافتات تحمل صور وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وذلك بأعقاب تصريحاته حول اليمن والتي أثارت أزمة دبلوماسية بين عدد من ادول الخليج ولبنان.

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