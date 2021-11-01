منظمة تحكي معاناة عاشها أطفال عبر

2021/11/01 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كان أحد الصبية الذين أنقذناهم مؤخرا يبلغ من العمر 12 عامًا فقط عندما غادر بلاده"، تحكي جولي ميليشار، مسؤولة الشؤون الإنسانية على متن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود "جيو بارينتس".

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