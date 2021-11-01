2021/11/01 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد أتذكّر إسم النبيذ الذي شربته في مطعم كربيس المُطلّ على بقايا ماء النهر في صيف عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;-.



هزيمة حزيران أجّلت إمتحان الشهادة الإعدادية، لكنها لم تلغه وبالتالي صرت حامل «البريڤ-;-يه» أواخر الصيف.



اصطحبني أخي ليحتفل بي في ذاك المطعم الصيفي الشهير.



شربنا سائلاً قرمزياً شديد الحلاوة أسمه «يناكوز».



يُفترض أن يكون نبيذاً سورياً، وكان له شقيق يُدعى يناكوز مزّ.



كلاهما كانا وصمة عار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النبيذ - منير المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النبيذ - منير المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).