حبيب ليلة الأحد ..... أربع قصائد - منى حلمي

2021/11/01 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي حبيب ليلة الأحد ...



أربع قصائد ------------------------- 1 – حبيب ليلة الأحد ----------------- يا حبيب ليلة الأحد صدقنى اذا قلتُ لك ......





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