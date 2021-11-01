مَحَاْذِيْر وَمُتَطَلَّبَات لِإِنْجَاحِ اَلْثَورة السُّودَانِيَّة ..! - فيصل عوض حسن

2021/11/01 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_عوض_حسن باجتهادٍ شعْبيِ (خالص)، وبعيداً عن الكيانات (الانتهازِيَّة) المدنيَّة والمُسلَّحة، خرج عشرات الآلاف من السُّودانيّين إلى الشوارع، في احتجاجاتٍ شعبِيَّةٍ عارمة، بفئاتٍ عُمريَّةٍ مُتفاوتة، ومِهَنٍ وقطاعاتٍ مُتنوِّعة، يقودون أنفسهم ويحمون بعضهم بعضاً، وكان أضخمها الخروج الشعبي الأنيق في 30 أكتوبر 2021، مُطالبين بالحُكم المدني الكامل ومُحاكمة كل من أجرم في حق السُّودان وأهله!بقصدٍ أو بدونه، اختلفت ......





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