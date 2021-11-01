آمال قمة مجموعة العشرين تثقل انطلاق مؤتمر المناخ

2021/11/01 | 07:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام قمة مجموعة العشرين أنّه "في حال فشل (مؤتمر) غلاسغو فإنّ كلّ شيء سيفشل"، في تحذير رسمي مع انطلاق مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ أمس الأحد في العاصمة الاستكلنديّة.وقال جونسون في روما، حيث عُقِدت قمّة الدول العشرين الأغنى في العالم، "أحرزنا تقدّمًا خلال قمة مجموعة العشرين لكنّه ليس كافيًا".ولن تتّجه دول مجموعة العشرين خالية الوفاض إلى قمّة غلاسكو حول المناخ، إلا أنّ الالتزامات التي قطعتها الأحد في روما لم تقنع المنظّمات المدافعة عن البيئة والأمم المتحدة.وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة "أرحّب بالتزام مجموعة العشرين المتجدّد إيجاد حلول على الصعيد العالمي، لكنّي أغادر روما بآمال محبطة حتّى لو لم تُدفَن بعد".وبعد الافتتاح الرسمي الأحد، تنطلق أعمال مؤتمر "كوب 26" فعليًا الاثنين والثلاثاء مع قمة قادة الدول والحكومات.

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