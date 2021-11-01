أمير سعودي يغرد عن

2021/11/01 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على الأزمة الدبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان بأعقاب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

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