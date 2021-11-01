مقتل جندي تركي في إدلب.. والمرصد يكشف حصيلة الهجمات على القوات التركية

2021/11/01 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي جندي من القوات التركية، الأحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في محافظة إدلب، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في 15 أكتوبر الحالي، مقتل جنديين من القوات التركية بانفجار عبوة ناسفة قرب مفرق كفريا معرة مصرين بريف إدلب، وتبنته سرية "أبو بكر".

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