هكذا تصنع سجادة عجمية بنفسك بإكسبو 2020 دبي

2021/11/01 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز السجاد العجمي بشهرته حول العالم لجودته العالية.وفي الجناح الإيراني في إكسبو2020 دبي، لن يتعلم الزوار عن صناعة السجاد العجمي فقط، إذ يمكنهم أيضاً خوض التجربة بأنفسهم بمساعدة خبيرة في هذه الحرفة، وتشكيل عقدات ستكون جزءاً من سجادة تمثل اتحاد شعوب العالم.

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