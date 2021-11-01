أجراس المدارس تقرع مع بدء العام الدراسي الجديد.. وملايين الطلبة يباشرون الداوم الرسمي

2021/11/01 | 08:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلق صباح اليوم، الإثنين، العام الدراسي الجديد في مدارس كافة محافظات العراق، فيما أشارت وزارة التربية إلى أن أكثر من 11 مليون طالب وتلميذ باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021-2022.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (1 تشرين الثاني 2021)، إن "11 مليونا و65 ألف تلميذ وطالب في المدارس ومعاهد الفنون الجميلة والتعليم المهني باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021 ــ 2022 في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، وكذلك بنسبة دوام تبلغ 100 % للهيئات التدريسية والتعليمية وسط استعدادات استباقية واسعة".

وأضاف، أن "الوزارة نسقت مع وزارة البيئة من أجل رفع الوعي الصحي للطلبة بشأن وباء كورونا، وضرورة الوقاية لغرض استمرار تدريسهم الحضوري، من خلال حملات توعية وتضمين مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية وتدريب الملاكات التعليمية على آلية تطبيق ذلك".

وأكد السعدون أنه "تم رفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) بصيغة (Pdf) على الموقع الرسمي للمديرية العامة للمناهج والتي من المقرر ان تُدرس خلال العام الدراسي الجديد، ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها، وضمت كتب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، والاجتماعيات للصف الثالث المتوسط والحاسوب للصفين الثاني المتوسط والخامس الإعدادي واللغة العربية للصف الخامس الإعدادي، اضافة الى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".

بدوره، قال مدير التلفزيون التربوي أحمد المالكي وفق الصحيفة، إنه "تم انطلاق حملة تتضمن برنامجا تلفزيونيا مخصصا لكل مرحلة دراسية ابتداءً من الصف الاول الابتدائي وحتى السادس الاعدادي لتهيئة الطلبة والملاكات للسنة الدراسية 2021 ــ 2022".

وأوضح أنه "تم تسجيل المواد العلمية الخاصة بكل مرحلة ليتم بثها عبر الفضائية التربوية، حيث تعد البرامج الخاصة بالفضائية مكملة لسلسلة التعليم الحضوري بالمدارس".

من جهته، قال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي وفق الصحيفة، إن "المدة الماضية شهدت اعمال تنظيف وتعفير وصيانة للرحلات والصفوف وجدران المدارس، الى جانب جولات ميدانية على المدارس من اجل الاطلاع على تهيئتها بالتنسيق مع اجهزة الاشراف الاختصاصي والتربوي".

وأشار إلى "تهيئة المدارس بالخدمات كافة وبالمستلزمات الصحية الخاصة بالتعقيم وغيرها لخلق بيئة مناسبة للطلبة والتلاميذ بعيدا عن جائحة كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجراس المدارس تقرع مع بدء العام الدراسي الجديد.. وملايين الطلبة يباشرون الداوم الرسمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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