2021/11/01 | 08:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن ترد الولايات المتحدة على الإجراءات التي تتخذها إيران ضد مصالح بلاده، بما في ذلك الضربات باستخدام الطائرات المسيرة.وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: سنرد على إجراءات إيران ضد المصالح الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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