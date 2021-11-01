سيميوني يشيد بحماس لاعبيه امام بيتيس

2021/11/01 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأشاد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، بـ"الجهود الجماعية" للاعبيه في تحقيق الفوز، بثلاثية نظيفة على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، حيث تمكن "الروخي بلانكوس" من منع تسجيل أهداف في شباكهم، وهو ما لم يتحقق منذ ثلاث جولات.وصرح المدرب الأرجنتيني عقب المباراة ان "الجهود الجماعية للاعبين تساعد في تغيير مجريات المباراة".وأبرز سيميوني أن ثلاثة من الأهداف الأربعة، التي سُجلت في شباك الأتلتي خلال المباراتين السابقتين في الدوري (2-2 أمام ريال سوسيداد وليفانتي)، جاءت من ركلات جزاء.واعتبر سيميوني ان مباراة بيتيس كانت تحت السيطرة.ولعب فريقه المباراة التي كان يودها.قائلا:"عملنا جهدنا كفريق و وجدنا التوازن الذي كنا نريده.هذا جعلنا نلعب مباراة جيدة جدا إبتداءا من الشوط الأول عندما كانت لدينا فرص واضحة وكان من الممكن تحقيق نتيجة أكبر".وبهذا الفوز، رفع الروخي بلانكوس رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد بيتيس عند 21 نقطة، في المركز الخامس.

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