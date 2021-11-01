مع بدء العام الدراسي.. مدارس العراق تستقبل نحو 11 مليون طالب وطالبة

2021/11/01 | 08:29 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبلت مدارس العراق، اليوم الاثنين، اكثر من 11 مليون تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات للالتحاق بمقاعد الدراسة لبدء السنة الدراسية 2021 ــ 2022، التي تعد الاطول دواما، وذلك بعدما قررت وزارة التربية اعتماد اربعة ايام في الاسبوع دواما حضوريا ويومين الكترونيا والغاء عطلة السبت.

واعتمدت وزارة التربية خلال العام الدراسي الماضي، الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي لجميع المراحل الابتدائية والثانوية بسبب ظروف الوباء التي تسببت بتحويل اغلب اوقات التدريس من الحضوري الى الالكتروني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعته (بغداد اليوم): إن " 11 مليونا و65 ألف تلميذ وطالب في المدارس ومعاهد الفنون الجميلة والتعليم المهني باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021 ــ 2022 في عموم البلاد عدا اقليم كردستان، وكذلك بنسبة دوام تبلغ 100 % للهيئات التدريسية والتعليمية وسط استعدادات استباقية واسعة".

واضاف ان "الوزارة نسقت مع وزارة البيئة من اجل رفع الوعي الصحي للطلبة بشأن وباء كورونا، وضرورة الوقاية لغرض استمرار تدريسهم الحضوري، من خلال حملات توعية وتضمين مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية وتدريب الملاكات التعليمية على آلية تطبيق ذلك".

واكد السعدون أنه "تم رفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) بصيغة (Pdf) على الموقع الرسمي للمديرية العامة للمناهج والتي من المقرر ان تُدرس خلال العام الدراسي الجديد، ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها، وضمت كتب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، والاجتماعيات للصف الثالث المتوسط والحاسوب للصفين الثاني المتوسط والخامس الإعدادي واللغة العربية للصف الخامس الإعدادي، اضافة الى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".

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