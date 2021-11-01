2021/11/01 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انطلق صباح اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد في مدارس كافة محافظات العراق، فيما أشارت وزارة التربية إلى أن أكثر من 11 مليون طالب وتلميذ باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021-2022.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء العام الدراسي الجديد في العراق بأكثر من 11مليون طالب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء العام الدراسي الجديد في العراق بأكثر من 11مليون طالب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء العام الدراسي الجديد في العراق بأكثر من 11مليون طالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).