2021/11/01 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
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#شاكر_كتاب - السلاح أداة مختلفة الأحجام تبدأ من المسدس وتصل إلى القنابل النووية مرورا بصواريخ عابرة القارات.- تنطلق من يد شخص واحد أو منصات كبرى صنعت خصيصا لها.- أبسط خدمة وأسرعها يقدمها السلاح في كل أحجامه هي الجريمة.- وأنت في لحظة امتلاكك للسلاح تكون قد وقفت على حافة الجريمة أو كما يقال أصبحت مشروعا للجريمة.- في رأيي أن فكرة امتلاك السلاح أصلا ارتبطت عن وعي أو دونما وعي بفكرة الجريمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلاح - شاكر كتاب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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