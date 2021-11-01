السلاح - شاكر كتاب

2021/11/01 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب - السلاح أداة مختلفة الأحجام تبدأ من المسدس وتصل إلى القنابل النووية مرورا بصواريخ عابرة القارات.- تنطلق من يد شخص واحد أو منصات كبرى صنعت خصيصا لها.- أبسط خدمة وأسرعها يقدمها السلاح في كل أحجامه هي الجريمة.- وأنت في لحظة امتلاكك للسلاح تكون قد وقفت على حافة الجريمة أو كما يقال أصبحت مشروعا للجريمة.- في رأيي أن فكرة امتلاك السلاح أصلا ارتبطت عن وعي أو دونما وعي بفكرة الجريمة.

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