بدء العام الدراسي الجديد في مدارس العراق

2021/11/01 | 08:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ العام الدراسي الجديد، في مدارس العراق المنتشرة في عموم محافظات البلاد.

وذكرت وزارة التربية في بيان انها “اكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لبدء العام الدراسي الجديد“.

واوضحت ان “الدوام الحضوري سيكون لمدة اربعة ايام في الاسبوع“، مشيرة الى انها “علقت عطلة يوم السبت“.

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