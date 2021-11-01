استكشف صقلية في ايطاليا عبر ملاعبها للغولف.. وكنوز مطابخها المخفية

2021/11/01 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديريكو ألبا محترف غولف ومرشد سياحي.مع تزايد سمعة صقلية في إيطاليا كوجهة غولف لا بد من مراقبتها، يأخذ ألبا برنامج Living Golf في رحلة إلى موطنه الأصلي ونادي فيردورا للغولف.

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