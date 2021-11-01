2021/11/01 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، سبب القطوعات في التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي، إن “القطوعات بالتيار الكهربائي التي حصلت خلال اليومين الماضيين كانت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف أسباب المقطوعات المستمرة المتكررة للتيار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تكشف أسباب المقطوعات المستمرة المتكررة للتيار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تكشف أسباب المقطوعات المستمرة المتكررة للتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).