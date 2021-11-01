صور.. شوارع بغداد تغص بالسيارات مع بدء العام الدراسي الجديد

2021/11/01 | 08:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة بغداد، الإثنين، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.

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واظهرت صور رصدها "ناس"، (1 تشرين الثاني 2021)، حصول ازدحامات مرورية في نفق الشرطة حيث وصلت طوابير العجلات حتى تقاطع الأردن، فيما شهد سريع الدورة زخماً مرورياً حتى تقاطع المصافي.

وشهد جسر البنوك باتجاه حي القاهرة، هو الآخر زخماً مرورياً وحركة سير بطيئة.

وشهد الطريق الرابط من مبنى الأمن العامة إلى السيطرة الأمنية في زيونة زخماً مرورياً، فيما شهد الطريق الرابط بين أبو نؤاس من تقاطع مرديان لغاية جسر الجمهوريه زخماً مرورياً شديداً وتشكل طوابير طويلة من المركبات.

وشهد الطريق الجزء الرابط بين الباب الشرقي باتجاه ساحة التحرير هو الآخر زخماً مرورياً.

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