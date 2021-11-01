البرازيل.. الشرطة تقتل 25 عنصرا من عصابة تسرق البنوك

2021/11/01 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية متخصصة في عمليات السطو على المصارف، الأحد، في عملية أمنية بولاية ميناس غيرايس، في جنوب شرق البرازيل.

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