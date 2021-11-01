2021/11/01 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني صرّح نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن رغبته بالعودة الى ناديه السابق برشلونة من أجل مساعدته.ففي مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية تحدث فيها الأرجنتيني عن علاقته بأصدقائه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يعلن رغبته بالعودة الى برشلونة المركز الخبري الوطني.

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