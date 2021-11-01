بعد الخروقات الأمنية بمدن مختلفة.. ماذا يحتاج العراق؟ - عاجل

2021/11/01 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق عباس سروط، اليوم الأحد، عن ما يحتاجه العراق خلال المرحلة المقبلة، بعد تزايد الهجمات الارهابية في مدن عراقية مختلفة.

وقال سروط، لـ"بغداد اليوم"، ان "تزايد الهجمات الارهابية في مدن عراقية مختلفة مؤشر خطير، والاوضاع الامنية التي يشهدها العراق حاليا بحاجة الى خطط امنية وحس استخباري فاعل، لاسيما وان سبب هذه الهجمات وجود الحواضن من جهة والسياسة الامنية الفاشلة من جهة اخرى ".

وأضاف ان "من أسباب هذه الخروقات الخطيرة، ضعف الحس الاستخباري في مناطق المفترض السيطرة عليها خاصة وانها عدت ولازالت بانها مناطق رخوة وينشط الارهاب فيها، كما ان الازمة الحالية (السياسية) قد تستغل من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي والبعض طائفيا عبر عمليات مماثلة او عبر دفع مبالغ كبيرة لتفعيل الفوضى".

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