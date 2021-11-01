أردوغان يغيب عن قمة غلاسغو المناخية

2021/11/01 | 09:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاد إلى تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين بدلاً من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسغو باسكتلندا.

ولم تذكر الرئاسة التركية سبباً لعودة أردوغان المفاجئة ولكن مسؤولًا قال شريطة عدم نشر اسمه إن هناك مشكلات بروتوكولية بشأن حضور الرئيس المزمع للاجتماع.

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