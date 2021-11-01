ادخال ملايين الدنانير المزورة الى السليمانية

2021/11/01 | 09:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية

باقليم كردستان، القبض على متهم بحوزته

مبلغ 180 مليون دينار مزورة قبل ان يقوم

بتصريفها في اسواق السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية، انه استمرارا

لنشاطاتها وفعالياته

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