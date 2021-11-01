بايدن يوجه تحذيراً لإيران: سنرد على الضربات المسيّرة

2021/11/01 | 09:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن

ترد الولايات المتحدة على الإجراءات

التي تتخذها إيران ضد مصالح بلاده، بما

في ذلك الضربات باستخدام الطائرات

المسيرة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء

الأحد في خ

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