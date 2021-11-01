2021/11/01 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسية للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، على عدم التراجع في سبيل هزيمة المجلس الانقلابي.

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