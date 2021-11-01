قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

2021/11/01 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس […]

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