مدارس العراق تستقبل ملايين الطلبة والتلاميذ في أول يوم للعام الدراسي الجديد

2021/11/01 | 09:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

انطلق صباح اليوم، العام الدراسي الجديد في مدارس كافة محافظات العراق، فيما أشارت وزارة التربية إلى أن أكثر من 11 مليون طالب وتلميذ باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021-2022.

11 مليونًا و65 ألف تلميذ وطالب في المدارس ومعاهد الفنون الجميلة والتعليم المهني باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021 ــ 2022

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "11 مليونًا و65 ألف تلميذ وطالب في المدارس ومعاهد الفنون الجميلة والتعليم المهني باشروا الدوام ضمن العام الدراسي 2021 ــ 2022 في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، وكذلك بنسبة دوام تبلغ 100 % للهيئات التدريسية والتعليمية وسط استعدادات استباقية واسعة".

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وأضاف، أن "الوزارة نسقت مع وزارة البيئة من أجل رفع الوعي الصحي للطلبة بشأن وباء كورونا، وضرورة الوقاية لغرض استمرار تدريسهم الحضوري، من خلال حملات توعية وتضمين مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية وتدريب الملاكات التعليمية على آلية تطبيق ذلك".

وأكد السعدون أنه "تم رفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثًا) بصيغة (Pdf) على الموقع الرسمي للمديرية العامة للمناهج والتي من المقرر أن تُدرس خلال العام الدراسي الجديد، ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها، وضمت كتب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، والاجتماعيات للصف الثالث المتوسط والحاسوب للصفين الثاني المتوسط والخامس الإعدادي واللغة العربية للصف الخامس الإعدادي، إضافة إلى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".

بدوره، قال مدير التلفزيون التربوي أحمد المالكي وفق الصحيفة، إنه "تم انطلاق حملة تتضمن برنامجًا تلفزيونيًا مخصصًا لكل مرحلة دراسية ابتداءً من الصف الاول الابتدائي وحتى السادس الإعدادي لتهيئة الطلبة والملاكات للسنة الدراسية 2021 ــ 2022".

وأوضح أنه "تم تسجيل المواد العلمية الخاصة بكل مرحلة ليتم بثها عبر الفضائية التربوية، حيث تعد البرامج الخاصة بالفضائية مكملة لسلسلة التعليم الحضوري بالمدارس".

من جهته، قال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي وفق الصحيفة، إن "المدة الماضية شهدت أعمال تنظيف وتعفير وصيانة للرحلات والصفوف وجدران المدارس، إلى جانب جولات ميدانية على المدارس من أجل الاطلاع على تهيئتها بالتنسيق مع أجهزة الإشراف الاختصاصي والتربوي".

وأشار إلى "تهيئة المدارس بالخدمات كافة وبالمستلزمات الصحية الخاصة بالتعقيم وغيرها لخلق بيئة مناسبة للطلبة والتلاميذ بعيدًا عن جائحة كورونا".

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