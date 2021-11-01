2021/11/01 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أجازت دولة الإمارات، الاستخدام الطارئ للقاح “فايزر”، للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، بناء على نتائج الدراسات السريرية.وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات وسمحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تجيز استخدام لقاح فايزر من الفئات العمرية 5-11 سنة المركز الخبري الوطني.

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