السماوة..اعتقال متهمين بتجارة المواد المخدرة

2021/11/01 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على متهمين بتجارة المواد والحبوب المخدرة في السماوة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”شعبة مخدرات السماوة القت القبض على اثنين من المتهمين بقضايا […]

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