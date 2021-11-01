الصين تجبر النفط العالمي على الانخفاض

2021/11/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجع النفط بعد بيان صيني بشأن الإفراج عن احتياطيات من المنتجات النفطية

أعلنت الصين إنها ستفرج عن احتياطياتها من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق وتحقيق استقرار الأسعار في بعض المناطق.

وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة.

وانخفض كل من خام برنت 0.12% إلى 83.6 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط بـ 0.3% إلى 83.3 دولار للبرميل بعد ارتفاعهما يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية في الصين عن الإفراج عن احتياطيات البنزين والسولار، فيما وصفه بعض مراقبي السوق إنه أول بيان من نوعه.

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