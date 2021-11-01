زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

2021/11/01 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 110 كيلومترات عن جنوب شرق مدينة بيريفيل في ألاسكا " .ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية "./انتهى2

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