2021/11/01 | 09:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لتعزيز المعروض في حين قام المستثمرون بتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك + في الرابع من تشرين الثاني.وقالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية يوم الأحد إن الصين أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 83.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت ستة سنتات يوم الجمعة.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تحركات الصين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تحركات الصين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تحركات الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).