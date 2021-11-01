حارس مرمى عربي ضمن قائمة أفضل حرس مرمى في العالم

2021/11/01 | 09:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمت القائمة 20 حارسا، بينهم حارس مرمى نادي الأهلي المصري ومنتخب “الفراعنة”، محمد الشناوي.

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