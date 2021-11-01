النزاهة تشخص ملف فساد في ذي قار تسبب بهـدر 16 مليار دينار

2021/11/01 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شخَّصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، مخالفات في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية، فيما كشفت عن تسبُّبه بهدرٍ قيمتُهُ أكثر من 16 مليار دينار.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ “الفريق […]

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