بيان من التربية مع بدء العام الدراسي الجديد

2021/11/01 | 09:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التربية علي الدليمي، الاثنين، على اهمية المثابرة وتحدي الصعاب من اجل تحقيق الاهداف المنشودة خلال العام العام الدراسي الجديد.

وقال الدليمي في كلمته وفقا لبيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2021)، "يطيب لي أن اخاطبكم اليوم مع اشراقة شمس العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأعبر في الوقت نفسه عن سعادتي برؤية المدارس وهي تفتح أبوابها مرة أخرى أمام التلاميذ والطلبة لتحتضنهم بعد طول انتظار، بسبب ازمة جائحة كورنا التي منحتنا الأمل والتحدي والاصرار للمضي قدما بالمسيرة التربوية إلى الأمام".

وأضاف، "لقد كان العامان الماضيان مليئين بالتحولات والأحداث المهمة، إلا أن العملية التعليمية لم تتوقف، بجهود المعلمين والمدرسين والمشرفين وجميع ملاكاتنا المثابرة من أجل مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بوسائل مختلفة ، ولا سيما النظام الإلكتروني لحماية مستقبل التلاميذ والطلبة الأعزاء".

وتابع، أن "العام الدراسي يمثل فرصة لإعداد أجيال كفؤة متسلحة بأرقى العلوم والمهارات وفقا لسياسات وبرامج وزارة التربية وما تقدمه من مناهج ومحتويات تعليمية وتربوية رصينة تحاكي اهتمامات الطلبة وتوجهات الدولة المستقبلية لخلق بيئة عصرية إيجابية تصقل مهارات الطلبة وتنقلهم إلى مستويات معرفية رائدة".

وختم، "وفي الختام ندعوكم في هذه المرحلة إلى المثابرة وتحدي الصعاب حتى يحقق العام الدراسي الأهداف المنشودة تحقيقا لتطلعاتنا المتصلة بالتعليم وغرس قيم الانتماء للوطن والاعتزاز بثقافته وتقاليده الأصيلة..



حماكم الله ووفقكم وسدد خطاكم".

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