2021/11/01 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد بثانوية العقيدة المركز الخبري الوطني.

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