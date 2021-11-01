2021/11/01 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة طوكيو القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في محاولته القتل، حسبما ذكرت الشرطة لشبكة CNN صباح الاثنين.وقالت الشرطة لشبكة CNN إن 17 شخصًا على الأقل أصيبوا عندما هاجم الرجل ركابًا في قطار في طوكيو مساء الأحد.كما قالت الشرطة إن راكبا في السبعينيات من عمره في حالة حرجة بعدما طعنه المشتبه به في صدره.تقرير مراسل CNN بليك إيسيغ.

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