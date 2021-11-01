يارالله والشمري يصلان الى ديالى للاطلاع على الوضع الامني

2021/11/01 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن الفريق اول الركن عبد الامير يارالله رئيس اركان الجيش والفريق اول الركن عبد الامير الشمري نائب العمليات المشتركة وصلا الى محافظة ديالى.

وقال المصدر أن "الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الامني ولاطلاع على انفتاح القطعات بما يتلائم مع متطلبات المرحلة المقبلة".

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