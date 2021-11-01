المرشح الفائز سجاد سالم يعلّق على أحداث ديالى: الحل باحتكار السلاح

2021/11/01 | 09:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المرشح المستقل الفائز في الانتخابات التشريعية عن محافظة واسط، سجاد سالم، أن الحل الوحيد لما يجري في محافظة ديالى، هو فرض سيطرة الدولة واحتكار السلاح.

قال سجاد سالم إن الحل الوحيد لهذه الأزمة وأزمة مدن العراق الأخرى هو فرض سيطرة الدولة واحتكارها للسلاح

وقال سالم في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، "مؤسف ما يتعرض له أهلنا الكرام في محافظة ديالى، ونحن إذ نعلن تضامننا الكامل مع الضحايا من كل الأطراف، نؤكد مجددًا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة وأزمة مدن العراق الأخرى هو فرض سيطرة الدولة واحتكارها للسلاح، والعمل بجد لحماية الناس من تهديد الإرهاب والأصوات الطائفية".

وأطلقت قوى عراقية تحذيرات من وقوف جهات إقليمية وراء تصاعد الأحداث الأمنية في مدينة ديالى، التي قد تنذر بعودة البلاد إلى مربع "الحرب الطائفية"، وذلك بعد مقتل العشرات وتهجير المئات من الأهالي في المحافظة.

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أحداث على مقاس الميليشيات الخاسرة في الانتخابات

ورأى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، أن "الحوادث والمجازر الدموية" التي شهدها قضاء المقدادية في ديالى، هي ردود فعل وتداعيات ما بعد الانتخابات، محذرًا من توجيه وتدخل إقليمي لإعادة المحافظة إلى "مربع الطائفية".

وقال مسؤول إعلام مركز الحزب في ديالى شيركو توفيق خلال تصريحات صحفية، إن "هجمات ومجازر المقدادية وراءها توجيه إقليمي وسياسي على خلفية تداعيات نتائج الانتخابات ومخطط إقليمي مبرمج لإعادة ديالى إلى الحرب الطائفية ومربع ما قبل 2007".واعتبر توفيق أن "ما جرى في المقدادية من مجازر وحوادث مؤلمة توجيه إقليمي لإثارة البلبلة والاقتتال الطائفي في ديالى من جديد، خاصة في مناطق المقدادية المختلطة التي عجزت التنظيمات الإرهابية عن اختراقها وتنفيذ هجمات منذ سنوات طويلة".

ويأتي هذا التصعيد على خلفية مقتل 12 شخصًا، بهجوم تبناه تنظيم "داعش" على قرية الرشاد في ديالى، الأمر الذي أعقبته عمليات انتقامية شنتها "ميليشيات" على قرية نهر الإمام، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وتهجير نحو 227 عائلة، وفقًا بيان لوزارة الهجرة العراقية.

وكثيرًا ما أطلقت مثل هذه الهجمات، في ذروة الحرب الأهلية العراقية قبل نحو 15 عامًا، العنان لأعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في أنحاء البلاد.

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