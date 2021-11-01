النزاهة تكشف عن مخالفات في إنشاء محطة كهربائية تسبَّبت بهدر 16 مليار

2021/11/01 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة االاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مخالفات في عقد إنشاء محطة كهربائية تسبَّب بهدر 16 مليار دينار.

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